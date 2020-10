O Lagarto Futsal estreou com vitória na tarde deste domingo, 18, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Verdão encarou o AABB do Piauí, no Ginásio de Esportes O Ribeirão, e venceu pelo placar de 3 a 2.

O time lagartense, que também estreou sua nova camisa da cor vermelha, abriu o placar ainda na primeira etapa com Andrezinho, após uma cobrança de falta no ângulo. O segundo gol saiu dos pés de Assis, que recebeu um passe pela lateral da quadra e mandou no cantinho.

No início do segundo tempo, o Lagarto ampliou ainda mais a vantagem com Devinho. O AABB decidiu se lançar ao ataque e diminuiu o placar com Hélio. A equipe do Piauí passou a pressionar ainda mais o Verdão em busca do empate e marcou o segundo no finalzinho do segundo tempo com o camisa 10, Jonatas, que aproveitou um cruzamento na área e de carrinho, empurrou para as redes. Mas a reação parou por aí e o Lagarto Futsal abriu vantagem para o próximo confronto.

O jogo de volta entre as duas equipes acontece no próximo domingo, 25, na casa do AABB, em Teresina, Piauí. O Verdao precisa apenas de um empate para avançar de fase.