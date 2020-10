No último sábado, 17, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) recuperaram um caminhão Mercedes Benz, carregado de botijões e que foi tomado em assalto ocorrido no interior da Bahia.

Segundo o 7ºBPM, o caminhão foi roubado poucas horas antes da ação policial e ainda não estava com restrição de roubo e furto. Diante disso, o proprietário foi contatado, para se dirigir a Delegacia Regional de Lagarto.