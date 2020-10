Informações da Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto indicam que, no último domingo, 18, o município registrou mais 11 casos do novo coronavírus (COVID-19). Segundo a pasta, os novos infectados residem nas zonas rural e urbana, sendo os idosos os mais afetados.

“Trata-se de 06 pacientes do sexo feminino, todas residentes em zona urbana e 05 pacientes do sexo masculino, sendo 04 da zona urbana e 01 da zona rural. A faixa etária predominante compreende os idosos com idade entre 61 e 80 anos”, detalhou a SMS.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, Lagarto é o quarto município com mais casos de COVID-19 registrados em Sergipe, ficando atrás de Aracaju, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro, respectivamente. Já a taxa de ocupação dos leitos de UTI no HU de Lagarto é de 65% e no Hospital Nossa Senhora da Conceição, 70%.