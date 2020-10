Nesta segunda-feira, 19, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) inicia o período de ensino remoto sem alterações, como prevê o calendário acadêmico. A medida atende a autorização de retomada gradativa das atividades presenciais de ensino.

Entretanto, atendendo as recomendações do Comitê de Prevenção e Redução de riscos frente à infecção pelo Coronavirus, as atividades de ensino presenciais na UFS e em seu Colégio de Aplicação (CODAP) permanecem suspensas.

