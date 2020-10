Em decorrência do pouco tempo de campanha, os candidatos a prefeito Ibrain de Valmir (PSC), Hilda Ribeiro (Solidariedade) e Fábio Reis (MDB) promoveram grandes atos políticos neste final de semana, chegando a arrastar multidões pelas ruas de Lagarto. Pelos menos dois atos encerraram como verdadeiros comícios, os quais serviram de competição nas redes sociais.

O primeiro ato foi o de Ibrain, que no último sábado realizou uma mini-carreata que saiu da Praça do Gomes com destino a sua residência, no centro da cidade. O ato contou com a presença do senador Rogério Carvalho (PT), que fez um discurso enaltecendo a ideia de que a saída de Valmir da Prefeitura de Lagarto foi uma traição que culminou com a saída da povo do poder.

O segundo ato foi realizado pela candidata a reeleição pelo Solidariedade, Hilda Ribeiro, que realizou uma grande encontro no povoado Santo Antônio. O ato contou com a presença do deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade) e contou com ampla adesão popular. Após o ato, Hilda postou: “É possível ver a vontade de todos de continuar com o trabalho que vem transformando a vida das pessoas”.

O terceiro e mais aguardado ato político ocorreu ainda na tarde do último domingo: a 1ª Carreata de Fábio Reis (MDB). Durante o ato, Reis fez questão de descer do carro para cumprimentar as pessoas e ressaltar os seus feitos enquanto parlamentar. Além disso, a grande quantidade de carros e motos fez os seus correligionários entenderam que aquela foi a maior carreata da história de Lagarto. Opositores questionam.

A crítica: Sem conseguir levar multidões às ruas de Lagarto e fazendo uma campanha franciscana, baseada no diálogo olho no olho, o candidato a prefeito Nininho da Bolo Bom (Cidadania) aproveitou os atos para criticar de forma veemente o elevado gasto com os atos, sobretudo na aquisição de fogos de artifício.

“Estão gastando R$ 40, R$ 50, R$ 100 mil de combustível e de fogos para fazer uma bagunça na cidade. Isso precisa acabar. Sabe quanto custa um poço artesiano? R$ 20 mil. Quantos assentamentos e povoados estão precisando de água neste momento e nada é feito?”, discursou nas redes sociais.