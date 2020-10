A Guarda Municipal de Lagarto (GML) recuperou um veículo Honda Biz 125 ES vermelha de placa policial do município de Rio Real, Bahia, no último sábado, 17, no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto.

A ação aconteceu durante um plantão que a GML realizava na localidade, momento em que a equipe avistou um casal na Honda Biz vermelha. Quando o casal percebeu a presença da viatura da GML, passou a apresentar uma atitude suspeita, demonstrando nervosismo.

Durante a abordagem dos guardas municipais, constatou-se que a motocicleta havia sido roubada no última dia 3 de outubro, no estado da Bahia. além disso, também foi encontrado no colcho do veículo, uma faca do tipo peixeira. O suspeito que estava na motocicleta alegou que é morador do município de Estância, que estava em Lagarto na casa de parentes, e que não sabia que o veículo era roubado.

Diante disso, o suspeito e a motocicleta foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto, onde serão tomadas as medidas legais.