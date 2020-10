Na noite deste domingo, 18, a prefeita Hilda Ribeiro e o vice-prefeito Fábio Frank realizaram um grande encontro com vereadores, lideranças, apoiadores e a presença maciça da população lagartense. O ato foi realizado no Balneário Santo Antônio, no povoado com o mesmo nome.

O deputado federal Gustinho Ribeiro lembrou da importância da união de todo o grupo. “Vamos caminhar juntos, de casa em casa, de porta em porta. Vamos colocar o 77 no peito e carregar a bandeira da prefeita Hilda”, afirmou.

“As pessoas não querem mais voltar ao tempo do descaso, do abandono, da falta de compromisso com os recursos públicos. O nosso povo está preocupado com o futuro das nossas crianças. As pessoas querem ver Lagarto seguindo em frente”, afirmou Fábio Frank.

Durante a sua fala, a prefeita Hilda afirmou que irá ganhar a eleição. “Eu quero dizer a cada um de vocês aqui, olhando olho no olho. Vamos pra rua, mostrar o grande trabalho que nós fizemos. Porque nós vamos ganhar essa eleição! Mesmo contra toda a oposição que está unida com duas candidaturas“, garantiu Hilda Ribeiro.