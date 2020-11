O candidato a prefeito de Lagarto, Fábio Reis, entrou com uma ação na Justiça pedindo a proibição de que a candidata Hilda Ribeiro realize atos de campanhas.

Com a justificativa do aumento de casos de Covid, Fábio Reis ingressou com esta ação, mas o que vem sendo mostrado nas ruas é uma campanha pífia, com poucos apoios políticos e fraca representação popular.

“Estamos fazendo uma campanha limpa, correta, dentro de todos os protocolos sanitários impostos pelo Governo do Estado. O povo quer ver Hilda, quer parabenizar Hilda pelo trabalho, mas, infelizmente, a oposição não quer uma campanha democrática”, avaliou o candidato a vice-prefeito, Fábio Frank.