Sergipe volta a despontar no cenário turístico nacional. Dessa vez o site Uol publicou neste sábado, 31, dados que apontam que Aracaju é o destino que teve aumento de 35% na procura na plataforma Viajala.

O estudo, cuja amostragem é de 3 milhões de buscas no Brasil, apresenta também que o valor dos bilhetes teve uma queda de 32% nos voos provenientes de outras capitais para Aracaju e 50% para quem voa do Rio de Janeiro.

“Sergipe é um destino de tendência no pós-covid porque nossos produtos turísticos são majoritariamente ao ar livre e em contato com a natureza”, explica o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto.