Um homem foi assassinado na noite do último domingo, 1º, na Rua do Riachão (Rua da Caridade), no centro de Lagarto.

O crime aconteceu por volta das 19h e a vítima foi identificada como Kiko. Informações dão conta de ele não resistiu aos ferimentos, depois de ser atingido por disparos de arma de fogo, e acabou morrendo no local.

As informações foram confirmadas pelo 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM). Ainda de cordo com a polícia, Kiko estava preso e foi solto na última sexta-feira, 30.