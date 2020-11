Uma Guarnição do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM) da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar (4ªCIPM) apreendeu, na última segunda-feira, 2, uma motocicleta com restrições de roubo/furto.

A apreensão ocorreu durante um patrulhamento dos militares no bairro Arial, em Simão Dias, que perceberam uma motocicleta sem placa, parada na Rua Ivo do Prado. Os policiais decidiram realizar uma consulta por meio do chassi da moto e perceberam que o veículo tinha restrições de roubo/furto

Ainda de acordo com a polícia, o Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado no ano de 2012, em Salvador/BA. O receptor do veículo foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto, onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso. A motocicleta ficou apreendida em Simão Dias para ser devolvida ao seu verdadeiro proprietário.