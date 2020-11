As equipes do Instituto Federal de Sergipe (IFS) dominaram o pódio na etapa sergipana da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), o maior evento do gênero no país. Os alunos do campus de Lagarto ficaram na terceira colocação, enquanto os estudantes dos campi de Aracaju e Estância ficaram com a primeira e segunda posições, respectivamente. Agora, as três equipes estão classificadas para a disputa nacional da OBR que acontece de forma virtual entre os dias 10 e 14 de novembro.

A missão da modalidade prática da OBR simulou um ambiente real de desastre, onde o resgate das vítimas precisava ser realizado por robôs, que deveriam se responsabilizar pelo transporte delas para uma região segura onde os humanos assumissem os cuidados.

Os robôs programados pelos competidores teriam que ser ágeis o suficiente para: superar dificuldades, como redutores de velocidade; transpor caminhos onde a linha a ser percorrida não poderia ser reconhecida; desviar obstáculos e ultrapassar rampas para conseguir fazer o salvamento.

Na disputa, a Equipe Labic 01 (Lagarto) conquistou 425 pontos, enquanto a Equipe Renegade, do Campus Aracaju conquistou 910 pontos, seguida pela Equipe IFStark, com 900 pontos.

No ano passado o Campus Lagarto já havia se mostrando competitivo, quando ficou com os dois primeiros lugares nas quatros modalidades da disputa de robótica da Escola Regional de Computação Bahia – Alagoas – Sergipe (Erbase). Essa é a primeira conquista na olimpíada e a perspectiva é que venham outras.

“A presença deles no Labic, que é o Laboratório de Inovação e Criatividade, foi decisiva. São alunos do ensino médio, mas que têm conhecimento e desenvolvimento de graduação. São muito bons e esforçados. Mesmo na pandemia, continuaram desenvolvendo seus trabalhos e estudos”, disse a professora e orientadora da equipe, Stephanie Kamarry Alves de Souza.

A equipe do Labic é liderada por Rivaldo José Nascimento dos Santos, 17 anos, que participou da competição com Laís Oliveira Santos Costa e Débora Diana Gonçalves dos Santos, do curso técnico integrado de Redes de Computadores de Lagarto, e com Elysabethe Williane Passos, do curso integrado de Informática do Campus Aracaju.

“Vencer a primeira fase da competição trouxe muito êxito não só para a equipe, mas também para o grupo de pesquisa que fazemos parte. Sentimos que nossos esforços tiveram um retorno positivo e estamos muito entusiasmados com a próxima fase”, destacou Rivaldo José.

