A ativista da causa animal e candidata à Câmara Municipal de Lagarto, Vera Silva, foi chamada, na última segunda-feira, 2, para cuidar de um gatinho encontrado no motor de um carro, em Lagarto.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros ao animal que foi achado muito ferido. Por conta das queimaduras, o gatinho perdeu os pelos da parte traseira de seu corpo, que chegou a ficar em carne viva.

Em seguida, a protetora Vera foi chamada e agradeceu aos bombeiros por prestarem os primeiros socorros. “Que tenha mais gente que ajude os animais abandonados, porque isso aqui é abandono”, disse Vera.

Ainda de acordo com a protetora foi muito difícil tirar o animal do motor do carro, mas disse que o gatinho já foi medicado, seguindo orientações de um doutor veterinário. Em seguida, Vera aplicou babosa no corpo do gatinho para amenizar o ardor causado pela queimadura.

Ela pede que se o dono do animal reconhecer o gatinho, entre em contato através do número: (79) 99819-6444.