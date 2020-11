Os alunos do 3º anos do ensino médio da rede particular de ensino retornam às aulas nesta terça-feira, 3, em Sergipe. As aulas presenciais estavam suspensas desde o dia 16 de março.

Segundo a Federação dos Estabelecimentos Particulares de Ensino (Fenen), são cerca de 20 mil estudantes nesta faixa escolar que, somados aos da rede pública chegam a 42 mil alunos.

De acordo com o Governo do Estado, aulas da rede pública estão previstas para retornarem presencialmente no dia 17 de novembro e toda instituição deve possuir um plano interno de prevenção e monitoramento da transmissão do novo coronavírus no ambiente escolar. Entre as medidas de segurança sanitária necessárias estão: