Uma pessoa foi indiciada pela prática de estelionato contra pessoas de Lagarto, Simão Dias e Paripiranga-BA, após conclusão das investigações da 2ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto.

De acordo com o que foi apurado, ao menos dez vítimas dessas cidades estavam sendo cobradas por débitos que nunca contraíram e ainda tiveram seus nomes inseridos no no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Segundo o delegado Matheus Cardillo, o suspeito trabalhava em uma empresa local e se aproveitava disso para ter acesso aos dados cadastrais de diversos clientes e realizar compras em seus nomes.

O inquérito policial é composto por documentos referentes à aquisição fraudulenta dos produtos, além de contar com declarações das dez vítimas identificadas no golpe.

Ainda de acordo com a polícia, o indiciado foi despedido por justa causa e o procedimento policial foi encaminhado para a Justiça Criminal, onde serão tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Com informações da SSP/SE