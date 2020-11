Através de sua atuação em Brasília, o deputado Fábio Reis (MDB) conseguiu 40 obras para o município de Lagarto.

São obras que já foram entregues nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e esporte, dentre outras.

Confira as 40 obras entregues por Fábio Reis em Lagarto.

Pavimentação do Conj. Albano Franco;

Pavimentação do Bairro Libório;

Reforma dos banheiros do IFS;

Pavimentação do Jardim Campo Novo;

Praça Daniel Lino dos Santos;

Praça do Bairro Libório;

Praça da Piedade;

Praça do Povoado Brasília;

Praça do Povoado Jenipapo;

Praça Povoado Pindoba;

Praça da Boa Vista;

Praça Santa Teresinha;

Praça José Domingos Vieira (Zezé Rocha);

Quadra da Colônia Treze;

Quadra do Povoado Brasília (Áthila Amaral);

Taticão;

Pavimentação das Travessas do Bairro Libório;

Unidade Básica de Saúde do Povoado Crioulo;

Unidade Básica de Saúde da Cidade Nova;

Pavimentação da Pista do Pau Grande;

CAPS e Centro de Acolhimento;

Centro Especializado de Reabilitação (CER) III;

Pavimentação da rua de atrás de Marciano;

Pavimentação do Povoado Mariquita;

Pavimentação Rio Fundo;

Praça Filomeno Hora;

Praça Laudelino Freire;

Academia ao ar livre no Treze;

Pavimentação Colônia Treze (Travessas A, B, C e Rua D);

Pavimentação do Povoado Brasília (Rua Bernarda, Rua da Escola Jaconias de Almeida, Ruas A, B, C e D);

Pavimentação do Povoado Açuzinho (Trecho 2, Rua A, B, Rua Olavo Bilac, Rua Sovaco da Cachorra);

Pavimentação do Povoado Brasília (Rua Augusto Franco, Rua Boa Vista, Rua Santa Clara – Trecho 1 e 2);

Pavimentação do Povoado Jenipapo (Rua de Cidinha, Rua Estrada da Barra, Rua Estrada da Sapucaia);

Pavimentação do Povoado Brejo;

Campo Society do Loiola 2;

Pavimentação de mais ruas do Libório;

Reforma do Estádio Paulo Barreto;

Reforma da Praça do Povoado Tanque;

Pavimentação da Rua Antônio Francisco de Figueiredo (Bairro Loiola);

Academias ao ar livre na sede do município.