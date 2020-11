O Confiança perdeu para a Chapecoense por 2×0, na tarde deste sábado na Arena Batistão. Com essa derrota o time sergipano perdeu a invencibilidade na Arena Batistão. Na contrapartida a vitória deu ao time catarinense o título simbólico de campeão do primeiro turno do Brasileiro da Série B.

Os gols da partida foram marcados por Perotti aos 6’ do primeiro e Alan Grafite aos 47’ da segunda fase, aproveitando as duas únicas jogadas de ataques criadas durante todo o jogo. Foi um time com 100% de aproveitamento. Fez um gol logo no início e o outro nos acréscimos.

O Confiança recebeu o gol logo cedo e a partir daí só deu Dragão em campo, mas as oportunidades criadas foram desperdiçadas pelos avantes do time sergipano. E não foram poucas as oportunidades. Italo, Renan Gorne e Reis, jogaram para fora o que poderia ser o gol de empate no primeiro tempo.

O jogo – O jogo começou bastante equilibrada, mas foi do Confiança as primeira investidas. Mas aos 6‘o time sergipano cedeu o contrata ataque, a defesa falhou e a Chape fez 1×0. Aylon recebe passe nas costas da defesa do Confiança, vai até a linha de fundo e cruza rasteiro. Perrotti só teve o trabalho de escorar para o fundo das redes.

A partir daí, o Confiança foi todo ataque procurando o gol de empate, que não veio devido aos erros de finalização. E assim terminou o primeiro tempo com a vitória parcial da Chapecoense.

Fase final – No segundo tempo a pressão não mudou. O Confiança atacava e a Chape só se defendia. Não tinha força nem para contra atacar. Logo no início do segundo tempo o Confiança perdeu o zagueiro Luan, que deixou o campo lesionado e foi substituído por Nirley. O gol não saia e Daniel Paulista começou a mexer na equipe. Tirou Thiago Ennes e colocou Marcelinho, substituiu Madison por Thiago Luís. Tirou Rafael Vila e colocou Iago e por fim, já na fase de desespero tirou o zagueiro Vinicius Simon e colocou o atacante Bruno Paraíba. As substituições não deram resultado, e foi difícil ultrapassar a barreira formada pela defesa da Chapecoense, não atoa, a melhor defesa da competição com apenas cinco gol nos 19 jogos realizados.

O árbitro deu 7 minutos de acréscimos. O Confiança aumentou a pressão e se descuidou da defesa partiu todo para o ataque. No contra-ataque a Chape ampliou o marcador. Aso 48’Alan Grafite é lançado na ponta esquerda, ginga para cima de dois marcadores e chuta colocado. Bola vai no ângulo sem chances para Rafael Santos.

O confiança dominou o jogou mas saiu de campo derrotado. Com essa derrota o Confiança perdeu uma posição na tabela de classificação, saindo da nona para a décima posição, permanecendo com os mesmos 25 pontos ganhos. Essa colocação pode se modificar até o final da rodada. Na próxima sexta-feira (6), abertura do returno o Confiança enfrenta o Paraná no estádio Durival de Brito.

Leo Simão Holanda (CE) foi o árbitro central com excelente trabalho. Ele foi auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Eleutério Felipe Marques Junior (CE).