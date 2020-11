Em Beverley Hills, as lojas de joias tiraram os bens mais caros das vitrines.

No sábado (31), na Carolina do Norte, a polícia usou spray de pimenta em manifestantes antirracistas que se dirigiam a um local de votação.

Na sexta-feira (30), em uma estrada do Texas, um comboio de carros com bandeiras de Trump cercou um ônibus da campanha de Biden. Aparentemente, era uma tentativa de forçar o veículo do Partido Democrata a sair da estrada. O presidente chamou os motoristas que fizeram essa ação de patriotas. Ele se irritou com o FBI, que disse que iria investigar o incidente.