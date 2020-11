Policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) prenderam um suspeito por tráfico de drogas nesta terça-feira, 3, no bairro Ademar de carvalho, em Lagarto, enquanto averiguavam denúncias sobre a prática do crime na região.

Segundo a polícia, o suspeito estava em uma Honda vermelha e ao avistar a guarnição acabou fugindo e sendo perseguido pelos militares que conseguiram alcançar e prender o suspeito, que chegou a reagir no momento da revista, tentando fugir novamente, mas foi imobilizado e algemado.

Ainda de acordo com a polícia, com o homem foram encontrados vários pinos de cocaína. O suspeito ainda teria dito que a motocicleta não era sua, mas que pertencia a uma outra pessoa que pediu que ele pagasse o veículo. No entanto, ele não soube informar o nome dessa pessoa.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Lagarto, onde serão tomadas as medidas legais. Já a motocicleta Honda, placa IAC 8521, foi levada para a delegacia, onde o proprietário pode buscá-la.