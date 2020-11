Segundo Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe, esta quarta-feira, 4, deve ser de tempo predominantemente nublado, com ocorrência de chuvas leves e isoladas no Centro-Sul do estado.

Para a quinta-feira, 5, a previsão é de tempo parcialmente nublado, mas sem precipitações com valores consideráveis. Já na sexta-feira, 6, o tempo deve seguir parcialmente nublado, com chuvas leves e moderadas durante a madrugada e manhã na região Centro-Sul.

Defesa Civil

Por conta das fortes chuvas que caíram durante o feriado, o Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil de Sergipe (Depec) já está fazendo o monitoramento e intensificando as ações de prevenções de desastres.

“Nossa equipe já estava monitorando e enviamos os avisos de alerta para que as coordenadorias municipais de Defesa Civil ficassem prontas para atuação. Portanto já estamos em alerta para atuar em casos que sejam necessários”, disse o tenente-coronel, Luciano Queiroz.

É importante ressaltar que a Defesa Civil Estadual conta com um sistema preventivo contra desastres. Aqueles que desejam receber os alertas da Defesa Civil por meio de SMS devem enviar uma mensagem para o número 40199, informando o CEP da localidade. Situações de emergência devem ser informadas pelo telefone 193.

Com informações da ASN