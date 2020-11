Duas novas pesquisas sobre as eleições municipais de Lagarto foram registradas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), sendo uma para os cargos de prefeito e vereador e outra apenas para o cargo de prefeito.

A primeira, contratada pelo Portal SEnews Eireli e realizada pela empresa Capacitação e Consultoria Eireli/CTAS Tecnologia, custou R$ 4 mil e ouviu pessoas distribuídas em 29 localidades do município. O levantamento, previsto para ser divulgado nesta quinta-feira, 5, está registrado sob o número SE-05674/2020.

A segunda, realizada pelo Instituto de Pesquisas do Nordeste (Inor), entrevistou lagartenses de 32 localidades do município, custou R$ 2.500 e está registrada sob o número SE-01383/2020. A previsão de divulgação do levantamento é para a próxima sexta-feira, 6.