Com o objetivo de levar dignidade e qualidade de vida para a população de Riachão do Dantas, a gestão da prefeita Simone Andrade (PSD) realizou obras nos quatro cantos do município.

Um dos exemplos disso, é o calçamento do povoado Limoeiro. O local era de chão batido e os moradores tinham que conviver com a lama e com a poeira diariamente, mas agora puderam superar esse problema e comemoram o resultado.

Além disso, outros cinco povoados do município foram contemplados com ações como esta que aconteceram no Limoeiro, e a prefeita ainda promete outras obras de pavimentação em Riachão do Dantas, com o objetivo de trazer muito mais qualidade de vida para a população.