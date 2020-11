O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) recepcionou voluntários agendados e os grupos fidelizados da Igreja Adventista do Sétimo Dia e ‘Doar sangue não custa nada’ do município de Lagarto no último sábado solidário, destinado `à doação de sangue para manutenção dos estoques.

Alexandre José Jesus Lima, doador do sangue B positivo, disse que ele e outros membros da igreja Adventista apoiam a causa. “Vim ajudar e a igreja incentiva à doação, estamos cumprindo um mandamento bíblico amar ao próximo como a si mesmo”, destacou.

Para dona de casa Genoveva Vidal da Silva e as filhas Shenna Fernanda e Lane Fernanda o dia dedicado a servir. “Eu vi uma entrevista na televisão, fiquei sensibilizada liguei e agendei para vim doa com minhas filhas. La em casa todos são doadores de sangue”, contou.

Devido a situação de baixa nos estoques o grupo fidelizado de Lagarto chegou ao Hemose com 30 voluntários. Para Zilda Lima, coordenadora do grupo, ajudar está no sangue. “Eu já precisei por isso, incentivo as pessoas a serem doadoras de sangue. É algo positivo para a gente que mobiliza e para quem doa também”, ressaltou.

“Hoje é um dia especial, vim de Lagarto com os outros doadores para fazer a minha parte, doar sangue e celebrar meu aniversário no dia 2 de novembro. Vim doar vida e renovo para quem precisa de sangue”, comemorou Gilvanete Ferreira dos Santos, doadora do sangue A positivo.

Estoques

A gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, ressaltou o compromisso dos cidadãos que compareceram ao hemocentro no final de semana. “Quero agradecer a todos que se disponibilizaram em vim colaborar com os estoques que estão reduzidos”, disse ao lembrar que desde o início da pandemia a unidade trabalha buscando a promoção da conscientização da população sobre a importância da doação de sangue regular. “O homem doa a cada dois ou três meses e a mulher a cada três ou quatro meses”, concluiu a assistente social.

Serviço

Para ser um doador de sangue é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, ter mais de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. Os menores de 18 anos precisam apresentar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal. O documento está disponível para download no site do Hemose: www.hemose.se.gov.br. Mais informações através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.