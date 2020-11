O empresário lagartense José Augusto Vieira, do Grupo Maratá, entrou de corpo, alma e coração na campanha da prefeita Hilda Ribeiro. Ele tem sido visto diariamente usando praguinha e pedindo voto para Hilda.

Hoje, Zé Augusto fez uma filmagem ao lado da prefeita Hilda Ribeiro em que ela cola um adesivo no carro do empresário e ele é visto usando uma praguinha com número 77. Zé Augusto reconhece o trabalho de Hilda, que nos últimos meses tem buscado investimentos para o município e levado várias empresas a se instalarem em Lagarto.

Isso levou um dos maiores empresários do País, natural de Lagarto, a apoiar o projeto da prefeita Hilda de geração de emprego e renda e respeito e valorização da economia.