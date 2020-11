Em um encontro realizado com moradores do município de Simão Dias, o candidato à Prefeitura, Cristiano Viana (PSB), ouviu as demandas da população durante uma roda de conversa.

Entre as demandas estava a de uma maior inclusão das mulheres no esporte. Cristiano Viana afirmou que é preciso investir em novas modalidades em Simão Dias que incluam as mulheres.

“Recentemente, nas olimpíadas, tivemos uma campeã de judô, uma campeã de Karatê, em várias modalidades, e a secretaria de esportes daqui do município pode incluir as mulheres para que possam ser grandes esportistas”, disse o candidato.

Outra proposta de Cristiano Viana é realizar perfuração de poços artesianos para resolver o problema de falta de água no povoado Jacaré, além de realizar pavimentações na localidade.

A respeito da roda de conversa, o candidato ressaltou a importância de dialogar com a sociedade para compreender as principais demandas da população. “Nosso plano de governo surge dos anseios daqueles que mais sofrem com a falta de verdadeiras políticas públicas”, afirmou Cristiano Viana.