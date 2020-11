O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), torna público o edital nº 01/2020 CPL, que visa ao credenciamento de todas as empresas especializadas para prestação de serviços técnicos e provimento de internet móvel no modelo de internet patrocinada – cobrança reversa – a fim garantir, de forma complementar, o acesso sem custo aos estudantes e professores da rede estadual. Com a contratação dos pacotes de dados, serão investidos mais de R$ 7,4 milhões.

O edital contempla, de forma integral, todas as operadoras, haja vista que cada localidade do território sergipano tem diferentes pontos de cobertura. O requerimento para o credenciamento poderá ser efetuado a qualquer tempo, enquanto persistir a demanda de internet patrocinada nesse contexto de enfrentamento da pandemia do coronavírus, podendo ultrapassar tal período enquanto persistir o interesse da Administração Pública. Informações sobre edital podem ser obtidas no endereço eletrônico: www.comprasnet.se.gov.br/

As propostas e documentos exigidos deverão ser encaminhados digitalizados para o email: cpl.seduc@seduc.se.gov.br. A análise da documentação apresentada será realizada pela Comissão Permanente de Licitação e pela Coordenação de Informática da Seduc (Codin), a quem caberá emissão de parecer pela conformidade dos documentos apresentados e pelo atendimento aos requisitos do presente Edital, devendo o respectivo resultado.

Mais investimentos

Como forma de promover mais melhorias para a comunidade escolar no retorno gradual das aulas presenciais e continuação do ensino híbrido, o Governo do Estado investe R$ 39.521.542,39 para qualificar a educação, contando com aquisição de computadores, impressoras e implantação de solução de rede segura e WiFi, implantação de solução de segurança (NGFW Core), Datacenter (implantação de solução integrada de computação, armazenamento, redes, backup e replicação (hiperconvergência), atualização da Solução de Backup, Datacenter Pré-Fabricado e Internet Patrocinada para estudantes e alunos.

Segundo o diretor da Codin/SergipeTec, Alexandre Veras, a Internet Patrocinada será fornecida diretamente no chip do aluno e do professor, e a velocidade sofrerá variação de acordo com a localidade e operadora. “Com o pacote de dados, será permitido acesso ao material e as plataformas educacionais disponibilizados pela Seduc, podendo fazer download de arquivos do portal Estude em Casa, assistir a videoaulas, entre outros conteúdos”, informou.