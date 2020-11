A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realiza no período de 05 a 07 de novembro, a Semana da Cultura em alusão ao Dia Nacional da Cultura no Brasil, celebrado no dia 05 deste mês. A data foi instituída em 15 de maio de 1970, pela lei nº 5579, baseada no aniversário do jurista, escritor e diplomata Rui Barbosa (1849-1923). Oficinas, exibições de documentários na Aperipê Tv e apresentações artísticas, compõem a programação.

“Reinventar-se é a palavra que marcou o ano de 2020 e assim, seguimos desenvolvendo nossas ações com responsabilidade mediante o enfrentamento à Covid-19. A programação está objetiva e, além disso, propõe o fomento de atividades culturais atreladas com a ressocialização”, afirma a presidente da Funcap, Conceição Vieira.

Seguindo os protocolos de segurança por conta da pandemia (distanciamento social, uso de máscara e álcool em gel), o Centro de Criatividade, Presídio Feminino (Prefem) e a Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (Casem) são os locais que sediarão a iniciativa.

Programação:

05 de Novembro (Quinta-feira)

● 9h às 13h – Oficina de Fotografia Mobile com Davi Cavalcante

Local: Centro de Criatividade (12 vagas)

Contato para inscrições: 3198-7806 (08 às 13h)

● 10h – Posse dos novos membros do Conselho Estadual de Cultura

Local: Auditório da Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEAGRI)

● 14h às 18h – Oficina de Colagem Criativa com Fábio Sampaio

Local: Presídio Feminino (Prefem) em Nossa Senhora do Socorro.

● 18h – Exibição de documentários: “Operação Cajueiro – Um carnaval de torturas” (Fábio Rogério, Vaneide Dias e Werden Tavares) e “Luzeiro” (Raphael Borges).

Aperipê TV – Canal 6.1

06 de Novembro (Sexta-feira)

● 9h às 13h – Oficina de Fotografia Mobile com Davi Cavalcante

Local: Centro de Criatividade (12 vagas)

Contato para inscrições: 3198-7806 (08 às 13h)

● 14h – Oficina de Colagem Criativa com Fábio Sampaio

Local: Presídio Feminino (Prefem) em Nossa Senhora do Socorro.

● 17h às 19h – Debate “Produção cultural no cenário sergipano” com Joubert Azevedo e Mari Peixoto (bailarinos, coreógrafos e produtores artísticos)

Local: Centro de Criatividade

Contato para inscrições: 3198-7806 (08 às 13h)

● 18h – Exibição dos documentários: “Aracajoubert” (Jade Moraes), “As vozes da Mídia e construção da sergipanidade” (Pedro Moraes) e “Nadir” (Fábio Rogério).

Aperipê TV – Canal 6.1

07 de Novembro (Sábado)

● 9h às 13h – Mostra da Oficina Criativa com o artista visual Fábio Pinho

Local: Presídio Feminino (Prefem) em Nossa Senhora do Socorro.

● 9h às 13h – Oficina de Criação Musical com “Ricardo Vieira e Pedrinho Mendonça” Local: Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (Casem).

Local: Nossa Senhora do Socorro.

● 11h – Apresentação artística da “Cia de Dança Loucurart”

Local: Presídio Feminino (Prefem) em Nossa Senhora do Socorro.

● 14h às 18h – Oficina de Teatro de Rua com “Grupo Boca de Cena”

Local: Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (Casem) em Nossa Senhora do Socorro.