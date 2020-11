O governador Belivaldo Chagas assinou, na manhã desta quinta-feira, 5, uma ordem de serviço para a reestruturação da Rodovia SE-170, no trecho que liga os municípios de Lagarto e Riachão do Dantas.

O objetivo da obra é melhorar tanto o tráfego intermunicipal quanto interestadual, já que a rodovia segue até a divisa com Simão Dias e Paripiranga-BA. Além disso, também é importante para o escoamento da agropecuária, o que era uma demanda da população local.

“Iniciamos o trecho Tobias Barreto/Riachão com recursos próprios, aqui nós vamos estar investindo algo em torno de R$ 32 milhões no trecho total, sendo R$ 20 milhões no trecho Tobias Barreto/Riachão e R$ 12 milhões nesse trecho de Lagarto/Riachão, que dá em torno de 19 km”, disse o governador.

Belivaldo ainda garantiu que, na sequência, será realizada a duplicação da entrada de Lagarto, que vai do Fórum Des. Epaminondas de Andrade Silva até o trevo de acesso ao município de Riachão do Dantas.

“Já conversei com o Felizola [secretário Geral do Governo do Estado] para que tomasse conta disso ainda hoje para que a gente tenha, no máximo, até segunda-feira, isso aprovado no Conselho de Reestruturação Administrativa e Financeira de Sergipe (CRAF/SE)”, destacou.

Em seguida, o governador participou de outra solenidade de assinatura de uma ordem de serviço para a reestruturação da Rodovia SE-285, no trecho que liga os municípios de Riachão do Dantas e Pedrinhas. O evento aconteceu na Rodovia SE-285, em frente ao Complexo Desportivo de Riachão do Dantas.

