O deputado federal Fábio Reis, candidato do MDB a prefeito de Lagarto, assinou nesta quarta-feira, 4, uma carta compromisso com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado de Sergipe (SINTESE) para valorização dos professores e da educação pública municipal em sua administração.

Assim que assinou o termo, Fábio gravou um vídeo e se mostrou bastante feliz e compromissado com a categoria. “Assinei a carta compromisso na sede do SINTESE para que a gente possa fazer uma educação de um novo jeito, diferente”, afirmou Fabio.

Dentre os compromissos firmados na carta “em defesa da educação de qualidade e dos serviços públicos” estão a manutenção dos direitos do Plano de Carreira, implementação do Piso Salarial Nacional, Gestão Democrática, assegurar as metas do Plano Municipal de Educação e garantir uma educação de qualidade social.

“Assinamos e nos comprometemos porque acreditamos que Lagarto precisa atingir as metas do IDEB e isso só é possível com educação de qualidade. Segundo, porque os nossos professores precisam ser mais valorizados, precisam de respeito e estrutura digna para trabalhar. A Lagarto do futuro depende disso”, concluiu Reis.