Os jogadores do Confiança fizeram, na manhã desta quinta-feira, o último treino em Aracaju antes da viagem para Curitiba onde, nesta sexta-feira, enfrentam o Paraná, pela 20ª rodada da Série B.

Em campo, o técnico Daniel Paulista orientou um trabalho tático de posicionamento e trabalhou também as finalizações. A atividade foi realizada em um campo de uma universidade particular da capital sergipana.

O elenco azulino viaja às 16h30 com destino a Curitiba. No dia seguinte, faz um treino no CT do Caju, do Atlético Paranaense.