A Polícia Civil de Simão Dias prendeu, na última quarta-feira, 4, Rivaldo de Jesus Andrade, conhecido como “Ximba”, em cumprimento a mandado de prisão preventiva pela prática do crime de roubo.

Rivaldo faz parte de uma associação criminosa envolvida em roubos de motos nos municípios de Simão Dias, Lagarto, Poço Verde, Tobias Barreto e Paripiranga – BA. Alguns integrantes desse grupo já encontram-se presos e as investigações continuam com o objetivo de identificar os demais.

Além de ter praticado o roubo de uma Honda Bros azul em Paripiranga, no dia 7 de agosto deste ano, e de uma Honda Pop branca no Povoado Aroeira, em 8 de agosto também deste ano, ambos os veículos recuperados pela Polícia Militar no dia 8 de agosto, “Ximba” era o responsável pela guarda das motos roubadas em um quartinho localizado em uma vila na rua Hernandes Rocha Gomes, em Simão Dias.

Na oportunidade da descoberta do imóvel alugado por Rivaldo “Ximba”, no dia 6 de agosto de 2020, a Polícia Civil recuperou três motocicletas roubadas em Simão Dias, Poço Verde e Tobias Barreto.