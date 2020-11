Na sexta-feira, 30, a Construtora JFilhos se tornou a 1ª em Sergipe a receber o selo “Casa Azul + Caixa”, classificação que há 10 anos vem sendo dada pela Caixa Econômica Federal aos empreendimentos habitacionais que buscam trabalhar de forma sustentável, reduzindo os impactos ao meio ambiente. O recebimento deste selo pelo Residencial Parque das Laranjeiras, localizado na Colônia 13, em Lagarto, reforça ainda mais o comprometimento da JFilhos com a preservação do meio ambiente.

“O selo Caixa Azul + Caixa é um certificado concedido a empresas que possuem responsabilidade socioambiental e a JFilhos foi a primeira da construção civil, aqui em Sergipe, que se habilitou para receber esta certificação. É importante porque este empreendimento, o Residencial Parque das Laranjeiras possui características importantes relacionadas à economia de energia, ao meio ambiente e responsabilidade social que a Caixa apoia e incentiva”, ressalta Diego Carraro, superintendente da Rede Caixa em Sergipe.

Para Evislan Souza, diretor-presidente da Construtora JFilhos, o sentimento é de satisfação e felicidade em ter este reconhecimento e de poder dar vida a um projeto com responsabilidade socioambiental. “A JFilhos pegou este período de pandemia, de grandes transformações, e se empenhou com seu time para estudar e agora estamos colhendo os bons frutos, sendo pioneiros em conseguir este selo. O nosso objetivo maior é atender e satisfazer, na sua totalidade, os nossos clientes”.

“Receber a primeira certificação em Sergipe mostra que a JFilhos está no caminho certo, trilhando a entrega dos imóveis com sustentabilidade. Evislan e sua equipe estão de parabéns pelo pioneirismo no estado. Isso prova que é uma empresa que olha para o futuro e que tem o objetivo de se estabelecer e se consolidar no mercado”, salienta Paulo Roberto Nunes, presidente da Associação dos Dirigentes das Empresas do Mercado Imobiliário de Sergipe (Ademi-SE).

Casa Azul

O selo foi concedido ao mais novo empreendimento da JFilhos: o Residencial Parque das Laranjeiras, localizado na Colônia 13, uma das áreas mais desenvolvidas de Lagarto, município da Região Centro Sul de Sergipe. “Isso vai fazer até com que os futuros moradores deste empreendimento eduquem as futuras gerações para só adquirirem projetos que sejam ligados à preservação ambiental”, diz Victor Rollemberg, presidente do Grupo de Líderes Empresariais de Sergipe (Lide).

Parque das Laranjeiras

O Residencial Parque das Laranjeiras possui 91 casas com lotes de tamanhos variáveis, espalhados por cerca de dois hectares. São terrenos com dimensões de 8,27 x 16,95 metros, sendo um total de 140,17 metros quadrados. As casas padrões serão com dois quartos ou suíte. Desde a construção até a finalização, as residências serão feitas de forma sustentável através da utilização da água da chuva no canteiro da obra, utilização de fôrmas metálicas reaproveitáveis, arejadores nas torneiras e utilização de lâmpadas de Led.

Além disso, as casas já passaram por ensaios de conforto acústico, técnico e lumínico. Outra maneira que a construtora encontrou de contribuir foi com a contratação de colaboradores que são moradores da Colônia 13. Ao todo, eles compõem 20% da equipe, e irão desenvolver ações de educação ambiental e financeira. “O morador vai ter economia mesmo depois da obra, no pós-obra. Nisso, ganha a construtora, o cliente, o meio ambiente e a Caixa”, reforça Rivelma Ribeiro, gestora da Qualidade da JFilhos.

Há dois anos, o arquiteto Rinaldo Argemiro é colaborador da JFilhos e foi o responsável pela elaboração do projeto do residencial. Satisfação e orgulho são dois sentimentos que ele tem ao ver o projeto tomando forma e ter este reconhecimento feito pela Caixa. “Parabenizo à construtora pela iniciativa em fazer um projeto com valor agregado, tendo como carro-chefe a sustentabilidade. Além disso, o valor de venda é super atraente. A metragem quadrada que a JFilhos adota em seus empreendimentos a gente não vê hoje no mercado”.

André Felizola, conselheiro do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (CRECI/SE 16ª Região), avalia que o mercado imobiliário em Sergipe vem ganhando mais movimento a cada dia, através da facilidade de compra e financiamento, seja de casas, apartamentos ou lotes. Com a concessão do selo à JFilhos, isso pode se tornar ainda mais positivo. “O selo é qualidade, evolução e sustentabilidade. Fazendo com que o cliente compre e tenha condições diferenciadas pela Caixa Econômica Federal. O produto JFilhos mostra mais qualidade para o cliente, para quem vai comprar”.

A corretora de imóveis Yasmin Andrade também acredita que o selo vai ajudar ao cliente a tomar a decisão correta na hora de comprar o empreendimento. “Além da sustentabilidade, tem a questão da qualidade e urbanismo. Tudo isso vai impactar na qualidade de vida dos nossos clientes. Esses são alguns dos impactos positivos que a gente percebe.”

A construtora tem raízes sergipanas e há 15 anos vem crescendo e se destacando no mercado imobiliário. O recebimento do selo é um motivo a mais para seguir firme, sempre inovando, contribuindo com a preservação do meio ambiente e construindo para o futuro. “Com certeza os próximos empreendimentos também terão o selo, pois trazer qualidade, conforto e, o mais importante agora, a conscientização ambiental, são preocupações da nossa construtora e toda a nossa equipe”, ressalta Evislan Souza.