O governador Belivaldo Chagas se reuniu nesta quinta-feira (05), com o Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (Ctcae), no Palácio dos Despachos, para avaliar o cenário epidemiológico do estado e definir a liberação de algumas atividades que ainda não estavam autorizadas no Plano de Retomada da Economia.

Em reunião, ficou estabelecido que a partir da próxima segunda-feira, 09, supermercados, serviços funerários, estabelecimentos bancários, atividades industriais e outros passam a ter ampliação para 75% da capacidade e revogação da restrição do controle de acesso a uma pessoa por família, além da revogação da limitação de 1/3 das vagas dos estacionamentos para veículos.

A partir de 1 de dezembro, eventos sociais e celebrações diversas, a exemplo de casamentos, aniversários, formaturas e similares, bem como o setor de eventos corporativos, técnicos e científicos estão permitidos, observando a capacidade e o distanciamento.

Em lugares fechados, o limite máximo de pessoas ficará limitado à capacidade de 75% do ambiente, e deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 1,5m entre as pessoas, sem restrição de quantitativo numérico de convidados ou participantes. Já em lugares abertos, o limite máximo será de 300 convidados ou participantes.

Também a partir de 1 de dezembro, os cinemas, teatros, museus, circos e outros equipamentos culturais, similar ou equivalente, o limite máximo de pessoas fica limitado a capacidade de 75% do ambiente, respeitado o distanciamento mínimo de 1,5m entre pessoas, sem restrição de quantitativo numérico de convidados ou participantes.

Para os clubes sociais, esportivos e similares, o uso das piscinas está liberado, a partir do dia 1 de dezembro, para a prática de atividades esportivas e/ou de lazer, desde que possível respeitar o distanciamento de dois metros entre pessoas de grupos familiares diferentes.

Na mesma data de dezembro, fica liberada a abertura de parques de diversão e áreas de lazer infantil apenas em lugares abertos. A capacidade de ocupação deverá ser de no máximo 50%. Os brinquedos, atrações, filas e locais de circulação deverão ser organizados para preservar o distanciamento de 1,5 m entre pessoas, inclusive no interior dos brinquedos e atrações. Não deverão ser utilizados brinquedos e atrações que, naturalmente, promovam aglomerações.

Permanecem suspensos os parques de diversão e as áreas de lazer infantil em lugares fechados, a exemplo de shopping centers, clubes sociais, bares, restaurantes e similares.

Demais atividades

Sem previsão de retorno, continuam suspensas as atividades culturais, a exemplo de feiras de artesanato, amostras culturais e similares. Assim como os eventos de lazer coletivos, a exemplo de shows, blocos, micaretas e similares. Além dos eventos esportivos, a exemplo de corridas, maratonas e campeonatos e similares. As casas noturnas, boates e similares, também permanecem com suas atividades suspensas.