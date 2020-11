O candidato a vereador pelo PDT, Aloisio Andrade – Prefeitinho, esteve na última quarta-feira, 4, acompanhando a prefeita Hilda Ribeiro, em um encontro bastante produtivo com José Augusto Vieira.

O empresário do Maratá também fortaleceu o projeto de Prefeitinho, apostando na sua experiência e competência para a Câmara dos Vereadores.

Os detalhes da reunião foram informados exclusivamente durante uma live nesta quinta-feira pelo radiojornalista. “Recebi o convite do próprio Zé Augusto para participar deste encontro que consolidou de vez o seu apoio à reeleição de Hilda Ribeiro e à minha candidatura”, iniciou Prefeitinho.

“Conversamos por mais de uma hora sobre os novos empreendimentos do Maratá em Lagarto que gerarão milhares de empregos diretos e indiretos, mas a população precisa de qualificação profissional para essas vagas – sendo esta capacitação uma das minhas propostas”, afirmou. “Vai ser um salto na economia do nosso município”, disse entusiasmado.

Fábio Reis

De acordo com o empresário da multinacional, “Lagarto não pode perder um deputado federal que foi votado pra trabalhar quatro anos trazendo verbas pra o estado; interrompendo dois anos e gerando uma perda de 100 milhões de investimentos ele cumprindo o seu mandato. Nossa cidade precisar continuar com seus dois estaduais e dois federais que foram eleitos para cumprir seus mandatos”, opinou Zé Augusto.

Quanto à reeleição de Hilda Ribeiro, o fundador do Maratá foi categórico. “A prefeita precisa dar continuidade no seu trabalho que vem exercendo com competência, mesmo sendo prejudicado pela indecisão jurídica no ano de 2019 e a pandemia em 2020”, concluiu.