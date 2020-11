O sorteio foi desenhado de acordo com o ranking de clubes da CBF. Em melhor posição, CSA, Santa Cruz, Botafogo-PB e Globo-RN ficaram de um lado. Do outro, estiveram Itabaiana-SE, Moto Club, Juazeirense e mais um representante do Piauí. O confronto da volta será sempre na casa dos clubes do pote A, que são os melhores no ranking.

No caso do Piauí, é preciso esperar a decisão do Campeonato Piauiense. A competição tem a segunda partida da final marcada para 16 de dezembro.

Antecipadamente, o Altos, time do estado melhor posicionado no ranking da CBF, está garantido no campeonato. Se for campeão, avança direto à fase de grupos do Nordestão e deixa para o River-PI, o segundo melhor posicionado do estado, a condição de ser o rival do Globo-RN.

Confrontos da fase preliminar do Nordestão

Santa Cruz x Itabaiana

CSA x Moto Club

Botafogo-PB x Atlético de Alagoinhas

Globo-RN x Representante do Piauí

Clubes garantidos na fase de grupos do Nordestão