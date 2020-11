A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom), a fim de ampliar o acesso às informações referentes ao plano de retomada das atividades presenciais, lança a série de podcasts “Para uma escola segura um cuida do outro”, que irá sanar dúvidas sobre as diretrizes que regulamentam o retorno das aulas nas primeiras 204 escolas da rede estadual. O mais novo produto da Ascom conta com a apresentação da jornalista Valéria Ávila e já está disponível nas principais plataformas de áudio.

No primeiro episódio, a comunidade escolar vai acompanhar um bate-papo sobre acolhimento e biossegurança. A Seduc tem reforçado esses protocolos, juntamente com as diretorias regionais de educação (DREs) e equipes gestoras, para garantir um retorno seguro, preservando a vida dos alunos, professores e demais servidores que estarão na linha de frente das atividades. E quem conta tudo sobre isso é a diretora do DED, professora Ana Lúcia Lima Muricy, que compõe a frente de trabalho para os assuntos pedagógicos do plano de retomada.

Já no segundo episódio, a conversa é sobre medidas de higiene e cuidados para evitar contágio pelo novo coronavírus, com a técnica do Programa Saúde na Escola, Lívia Amorim, que é professora de Biologia, Biomédica, Microbiologista e doutora em Biotecnologia. Dentre os temas as serem esclarecidos, a médica falará a respeito do uso de máscara de proteção respiratória, prevenção, cuidados, higienização e distanciamento.

“Ainda vamos tratar de subtemas como cuidados, prevenção, como se comportar nas dependências da unidade escolar, higienização das mãos, como se comportar diante dos colegas, gestores, professores. Nos próximos episódios, falaremos sobre alimentação, imunidade e saúde socioemocional; afinal, estamos vivenciando um momento diferenciado, novo e sem precedentes”, disse Valéria Ávila.

Segundo a diretora da Ascom, jornalista Gleice Queiroz, a Seduc instituiu cinco frentes de trabalho para a construção do plano de retomada, e a Comunicação está na diretriz de Governança. “Apresentamos um plano de comunicação com produtos e estratégias para garantir a efetividade e somar esforços para a comunicação e o engajamento do retorno presencial das aulas de forma segura. Está sendo realizada uma comunicação institucional informativa acerca dos cuidados e segurança nas escolas, além de informar à sociedade”, explicou.

O primeiro episódio já está disponível e pode ser acompanhado nas principais plataformas de áudio como o Spotify, Anchor, Google Podcasts e Apple Podcasts, ou no endereço: bit.ly/educapodcast