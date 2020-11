A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde da Diretoria de Planejamento, realizou na manhã desta quinta-feira, 5, reunião de monitoramento e avaliação das ações e metas dos indicadores relativos à Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS), correspondentes ao primeiro e segundo quadrimestres deste ano, com o objetivo de discutir os resultados das metas planejadas para cada um deles. Essa foi a primeira de uma série de reuniões que envolverão todas as áreas técnicas da SES.

A gerente do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde, Eliane Nascimento, destacou que é missão da Diretoria de Planejamento consolidar os dados e informações encaminhadas pelas áreas, apresentando a evolução do que foi executado pela SES no período. “O objetivo do monitoramento é apresentar às diretorias uma análise do que foi feito no período, permitindo que ações sejam revistas ou remanejadas para que os resultados planejados sejam alcançados ao final da vigência do Plano Estadual de Saúde”, explicou.

Salientou que o monitoramento é uma ferramenta de acompanhamento do que está sendo executado, com vistas a melhorar os processos de trabalho e obter sucesso nas metas planejadas e pactuadas. “Hoje estamos avaliando com a DVS todos os indicadores e ações que a diretoria estabeleceu na programação anual para 2020. Os resultados são positivos apesar de tudo que a gente vivenciou com a pandemia do novo coronavírus”, disse.

Entre os indicadores avaliados na DVS estão o número de casos de sífilis congênita, investigação de óbitos, cobertura vacinal, processos de fiscalização e de serviços pela Vigilância Sanitária, óbitos de dengue, incidência de hanseníase e outros. Na avaliação de Eliane Nascimento alguns indicadores avançaram enquanto outros estão com resultados ruins como a sífilis, cujo cenário epidemiológico está bem acima do planejado.

O diretor de Vigilância em Saúde, Marco Aurélio Góes, destacou a importância do monitoramento. “É um processo muito importante, principalmente num ano atípico como foi esse, onde muitas ações da SES tiveram que ser desviadas para o ataque à Covid-19, com mudança de planejamento. Estamos fazendo essa avaliação com vistas a analisar que movimento a gente precisa fazer nesses dois últimos meses de 2020 para melhorar os indicadores e o que será necessário replanejar para o próximo ano”, considerou.

Na sua avaliação, mesmo com a pandemia vários indicadores avançaram. Observa Marco Aurélio que o alcance dos resultados depende de uma cadeia de execução que envolve as equipes de Atenção Primária à Saúde dos municípios, os profissionais que estão nos hospitais, secretários de Saúde, equipes técnicas e própria Secretaria de Estado da Saúde.