O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou, na última sexta-feira, 6, uma lista de candidatos que declararam um patrimônio igual ou superior a R$ 300 mil e que receberam alguma parcela do auxílio emergencial.

Dois candidatos à Câmara Municipal de Lagarto aparecem na lista. Um deles é Rozendo de Araújo (Podemos) que declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de R$ 340 mil. O segundo que aparece na lista é Edmilson Barbosa de Faria (PDT), com um patrimônio declarado de R$ 300 mil.

No total, 42 candidatos de Sergipe aparecem na lista, distribuídos entre 25 municípios, sendo eles: Aracaju (8); Barra dos Coqueiros (1); Boquim (1); Campo do Brito (1); Canindé de São Francisco (1); Capela (2); Estância (1); Gararu (1); General Maynard (2); Itabaianinha (1); Japaratuba (1); Lagarto (2); Laranjeiras (1); Malhador (1); Maruim (1); Monte Alegre (1); Nossa Senhora das Dores (2); Nossa Senhora do Socorro (4); Pirambu (1); Porto da Folha (1); Ribeirópolis (1); Santo Amaro das Brotas (2); São Cristóvão (1); Tomar do Geru (1) e Umbaúba (2).

Dentre os 42 candidatos, quatro declararam patrimônio superior a R$ 1 milhão. A lista apresenta mais de 10 mil candidatos de todo o país que aparecem no cruzamento de dados realizados pelo TCU e pelo Ministério da Cidadania.

Alerta

No entanto, o TCU alerta que: os resultados são apenas indícios de renda incompatível com o auxílio; há risco de erro de preenchimento pelo candidato; há risco de fraudes estruturadas com dados de terceiros; só o Ministério da Cidadania pode confirmar se o pagamento é indevido; só o TSE pode confirmar eventuais crimes eleitorais; o papel do TCU é garantir o bom uso do dinheiro público; os dados dos candidatos são públicos e estão disponíveis no site do TSE; os dados dos beneficiários do auxílio são públicos e estão no Portal da Transparência