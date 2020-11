O Instituto Federal de Sergipe (IFS) publicou nesta sexta, 06, o resultado final do Processo Seletivo 2020.2 para ingresso em cursos técnicos subsequentes e cursos superiores. Estão sendo distribuídas 1.315 vagas nessas modalidades de ensino nos nove campi espalhados pelo estado.

Três novidades fazem parte da seleção deste ano: inscrições gratuitas, análise de heteroidentificação para cotas étnico-raciais e um novo formato de seleção por meio de análise do histórico escolar e boletim do Enem, sem provas, em caráter excepcional.

Entrega de documentos

De 06 a 10/11 será o período de entrega da documentação para Avaliação Médica Pericial – PcD’s. Neste período deve ser feita a entrega também do comprovante de escolaridade para todos os candidatos de escola pública, independente de renda; comprovante de renda para os candidatos de escola pública com renda menor que 1,5 salário mínimo e autodeclaração étnico-racial para os candidatos inscritos nas cotas de etnias.

Todos estes documentos devem ser entregues através do e-mail: processoseletivo@ifs.edu.br.

Matrícula

Devido à pandemia de Covid-19 e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde sobre distanciamento social, não haverá matrícula presencialmente nos campi. Assim, o interessado deverá entrar na área pessoal do candidato no site: http://abre.ai/areadocandidato , com login e senha e clicar no ícone: “enviar documentos” e adicionar a documentação para matrícula de acordo com a cota escolhida.

A documentação completa para a matrícula tanto para cursos técnicos subsequentes quanto para superiores encontra-se no item 9 dos editais. De 09 a 20/11 será o período de entrega dos documentos da 1ª matrícula para os aprovados pela ampla concorrência. Já de 03/12 a 10/12 será o período de 1ª matrícula para aprovados pelos grupos Be C.

Análise de heteroidentificação

Candidatos inscritos para as cotas de negros, pretos e pardos deverão passar por uma comissão de heteroidentificação étnico-racial, que ocorrerá por meio de videoconferência. Essa comissão analisará os aspectos fenotípicos do candidato, conforme a resolução Nº 14/2020/CS/IFS.

Segundo os cronogramas do Processo Seletivo, esta análise está prevista para ocorrer entre os dias 20, 23 e 25 de novembro. Caso o candidato não seja aprovado na análise, estará desclassificado do processo seletivo mesmo que tenha obtido nota de aprovação.

Ao todo, o IFS dispõe de 50% de suas vagas destinadas à ampla concorrência independentemente de ter estudado em escola pública, renda ou etnia, sendo que 5% destas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD).

Já as demais vagas estão destinadas em 25% para estudantes negros, pretos e pardos e indígenas provenientes de escola pública (com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência), e 25% delas para estudantes provenientes de escolas públicas (independentemente da etnia) com vagas específicas para rendas maiores ou menores que 1,5 salário mínimo e para pessoa com deficiência.