Em visita à deputada estadual Diná Almeida (PODE), na cidade de Tobias Barreto, o governador Belivaldo Chagas confirmou que as obras de pavimentação asfálticas de conjuntos habitacionais e bairros tobienses, solicitadas pela parlamentar através de suas proposituras, devem começar nos próximos dias.

No total, mais de 35 mil metros quadrados de asfalto serão aplicados na Capital Sergipana dos Bordados, distribuídos nos conjuntos Maria do Carmo e Valter Franco, além do bairro Castelo Branco e da rua Itabaianinha.

Para Diná, as obras vão transformar a vida da população tobiense: “Nós sabemos do grande impacto positivo que o asfaltamento das ruas traz para a população. Diminui a poeira dentro das casas, em dias de chuva as ruas não viram lamaçais, sem contar o conforto e a segurança para os motoristas, pedestres e ciclistas. Quando estiverem prontas, estas obras elevarão consideravelmente a qualidade de vida dos tobienses”, afirmou.

Segundo Belivaldo, as obras são uma conquista do povo tobiense através da deputada Diná Almeida: “Foi Diná quem levou para a minha mesa a relação de ruas que precisavam ser asfaltadas. Foram várias as reuniões em que ela levou esta reivindicação do povo de Tobias para mim”.

Reconstrução das rodovias SE-170 e SE-285

A deputada Diná Almeida também esteve junto ao governador durante a assinatura das Ordens de Serviço do programa Pró-Rodovias, para as obras de reconstrução da rodovia SE- 170, que liga Tobias Barreto à Lagarto, passando por Riachão do Dantas e da rodovia SE-285, entre Riachão e Pedrinhas.

Os investimentos na reconstrução das duas estradas ultrapassam os R$ 20,3 milhões. As obras da rodovia SE-170 já começaram no trecho Tobias-Riachão, que já conta com 19 km de pista completamente reconstruída. Agora, a segunda parte das obras, na parte da rodovia que liga Riachão e Lagarto, poderá ser começada. Nos próximos dias será a vez da rodovia SE-285 ver as obras de reestruturação começarem.

A reforma da rodovia, é uma reivindicação antiga dos moradores da região e foi requisitada ao Governo de Sergipe diversas vezes através de reuniões e encontros e também formalmente, através da indicação 15/2019. Para a parlamentar, a obra é motivo de orgulho: “É uma alegria muito grande ver este sonho ser realizado. Essa estrada é muito importante para a região, tanto para o escoamento da nossa produção quanto para o transporte intermunicipal e interestadual. A primeira parte já está bastante adiantada e o segundo trecho terá suas obras

iniciadas muito em breve. Logo teremos uma rodovia confortável e segura”, afirmou.