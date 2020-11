Resumão

Os primeiros 45 minutos da partida foram sem muitas emoções. O Paraná chegou com Thiago Alves, que cabeceou no travessão, e o Confiança com Guilherme Castilho que chutou duas vezes para fora. O segundo tempo teve uma melhor do Tricolor, que aproveitou uma bobeira na saída do goleiro Rafael Santos e abriu o placar com Léo Castro. O gol mexeu com as duas equipes, que passaram a buscar mais o ataque. O Dragão chegou ao empate em mais um lance confuso. Reis deu passe para Guilherme Castilho na ponta esquerda e, após bate e rebate na área, o atacante azulino apareceu para empurrar para o fundo das redes. Aos 39, Guilherme Castilho tentou mais uma vez cobrando falta e Alisson fez boa defesa para evitar a virada. Quase no fim, Tiago Luis soltou uma bomba de fora da área e o goleiro tricolor apareceu mais uma vez para impedir o segundo gol azulino.

Primeiro tempo

Foi um primeiro tempo morno na Vila Capanema. O Confiança teve mais a posse de bola, rodou mais o jogo, mas não chegou com muito perigo ao gol. Já o Paraná chegou assustando com Thiago Alves. O atacante recebeu lançamento e cabeceou tentando o gol de cobertura. A bola acabou batendo no travessão e saindo. O volante Guilherme Castilho foi quem mais finalizou pelo lado da equipe sergipana, entretanto, sempre para fora. Segundo tempo Os donos da casa voltaram do intervalo querendo jogo. Logo no primeiro minuto Renan Bressan soltou uma bomba de fora da área e obrigou Rafael Santos a fazer uma difícil defesa. O Dragão respondeu com um chute cruzado de Reis. E a equipe paranista conseguiu sair na frente do placar em um lance confuso. O goleiro Rafael Santos se atrapalhou ao tentar cortar passe, a bola sobrou para Karl, que rola para Léo Castro chutar entre as pernas de Luan e marcar. E o empate da equipe azulina saiu dos pés de Reis aos 27 minutos. O camisa 11 ficou com a bola após confusão na área e chutou desequilibrado para empatar. O 1 a 1 animou a equipe visitante. A virada quase veio com Guilherme Castilho em cobrança de falta e com Tiago Luis em chute forte de fora da área. Em ambas o goleiro Alisson apareceu bem para evitar.

Vacilo lá, vacilo cá!

Os gols das duas equipes saíram de bobeiras dos sistemas defensivos. No gol paranista, Andrey lançou, o goleiro Rafael Santos saiu da área e se atrapalhou na disputa com Léo Castro. Karl ficou com a bola e tocou para Léo Castro, que bateu entre as pernas de Luan.

No empate, Reis iniciou a jogada com Guilherme Castilho pela esquerda, que cruzou rasteiro para a pequena área. Nirley disputou, Reis pegou a sobra após bate e rebate e girou para bater forte.