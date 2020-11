O Prazo de contestação para os beneficiários que tiveram o auxílio emergencial de R$ 300 (sendo R$ 600 para mães chefes de família) negado termina nesta segunda-feira, 9. Aqueles que receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio de R$ 600 e foram deixados de fora do pagamento da extensão do benefício devem fazer a reclamação no site da Dataprev.

O próprio beneficiário deve realizar o pedido que não é válido para quem pertence ao Bolsa Família, já que para este público as regras de contestação devem ser divulgadas em breve pelo Ministério da Cidadania.

Caso a contestação sejam aprovada, a extensão do auxílio será concedida em dezembro. Para quem já recebeu alguma parcela do benefício no valor de R$ 300 e deixou de receber devido a uma nova revisão, o prazo vai até 11 de novembro.

Já para os beneficiários do Bolsa Família que receberam o auxílio emergencial de R$ 600 e a extensão do benefício de R$ 300, mas tiveram o pagamento deste último cancelado, o prazo de contestação vai de 22 de novembro a 2 de dezembro.