O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Des. José dos Anjos, recebeu, na tarde de hoje (6), a presidente da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade – SULGIPE, Ivette Leite, e o diretor jurídico, Augusto Leite, para tratar da atuação da distribuidora durante o processo eleitoral.

Os representantes da SULGIPE conversaram com o presidente do TRE-SE sobre o trabalho de distribuição de energia elétrica para os 12 municípios, na região sul do estado de Sergipe, nos quais a empresa possui o direito de concessão.

O presidente do TRE-SE, Des. José dos Anjos, destacou a satisfação com a atuação da distribuidora de energia elétrica. “No dia 27 de outubro, reunimo-nos com a diretoria da Energisa. Hoje, nossa conversa com a SULGIPE tem por objetivo salvaguardar a distribuição de energia elétrica em todos os municípios sergipanos no próximo dia 15 (data da eleição). O empenho demonstrado pelas diretorias de ambas empresas, no sentido de garantir suprimento adequado e contínuo, nos dá muita tranquilidade”, disse o magistrado.

O sistema elétrico que atende à área de concessão conta com 07 (sete) subestações em 69/13.8 KV. As subestações ficam localizadas nos municípios de Estância, Itabaianinha, Tobias Barreto, Indiaroba, Tomar do Geru, Arauá.