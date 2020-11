Resumão

Foi um jogo de um time só. O Itabaiana foi superior em praticamente todo o jogo, tanto que fez cinco gols ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa o ritmo caiu um pouco, mas ainda saíram mais dois gols do Tremendão. O Jaciobá chegou ao ataque em algumas oportunidades, mas assustou somente em uma bola no travessão ainda na primeira etapa. Com apenas quatro jogadores no banco a equipe alagoana não ofereceu resistência ao placar.