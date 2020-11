A partir desta segunda-feira, 9, supermercados, serviços funerários, estabelecimentos bancários, atividades industriais e outros estão autorizados a funcionar com 75% de suas capacidades, seguindo o cronograma do Plano de Retomada da Economia.

Além disso, está suspensa a restrição do controle de acesso a uma pessoa por família nesses estabelecimentos, além da limitação de 1/3 das vagas dos estacionamentos para veículos.

A partir de 1° de dezembro, eventos sociais e celebrações diversas, como casamentos, aniversários, formaturas e similares, assim como o setor de eventos corporativos, técnicos e científicos estão permitidos, observando a capacidade e o distanciamento.

Em lugares fechados, o número máximo de pessoas fica limitado a 75% do ambiente, respeitando o distanciamento de 1,5m entre os convidados. O mesmo vale para os cinemas, teatros, museus, circos e outros equipamentos culturais, similar ou equivalente. Já em lugares abertos, o limite será de 300 pessoas.

Também no dia 1° de dezembro, o uso das piscinas ficará liberado para a prática de atividades esportivas e/ou de lazer em clubes sociais, esportivos e similares, desde que seja possível respeitar o distanciamento de 2m entre pessoas de grupos familiares diferentes.

Também ficará liberado, apenas em lugares abertos, o funcionamento de parques de diversão e áreas de lazer infantil, com ocupação de, no máximo, 50% do ambiente. Já para os parques de diversão e áreas de lazer infantil apenas em lugares abertos. A capacidade de ocupação deverá ser de no máximo 50%.

Com informações da ASN