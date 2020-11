A Festa do Vaqueiro, da cidade de Porto da Folha, foi declarada nesta segunda-feira, 09, Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe. A Lei N° 8.782, de autoria da Deputada Goretti Reis (PSD) foi publicada no Diário Oficial.

O evento é realizado todos os anos no mês de setembro e atrai cerca de 70 mil turistas de todo Sergipe e de vários estados do país. Com isto, a cidade ganha economicamente, com cerca de R$ 8 milhões investidos pelo público visitante.

“Esta prática é uma atividade que movimenta milhões de recursos financeiros, gera muitos empregos diretos e indiretos. A atribuição da vaquejada é a atividade cultural e esportiva, além de forte potencial econômico”, afirmou a deputada.

São cinco dias da Festa que foi criada em 1969 e tem, portanto, décadas de cultura. A lei também inclui o evento no Calendário Oficial de Eventos do estado.