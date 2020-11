Thiago Santos é o nome da vez na Série D do Campeonato Brasileiro. Após anotar um hat-trick no último domingo na vitória sobre o Jaciobá-AL por 7 a 0, o atacante do Itabaiana se tornou um dos artilheiros da competição, ao lado do xará Tiago Rezende, da Ferroviária-SP, cada um com 9 gols. Com o resultado elástico, o Itabaiana lidera o grupo 4, com 20 pontos, e agora tem também o melhor ataque da Série D, com 27 gols marcados.