Uma pesquisa desenvolvida por integrantes do campus de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS), foi divulgada no Brazilian Journal of Health Review (Jornal Brasileiro de Revisão de Saúde).

O periódico, com publicação bimestral, traz artigos científicos que apresentam contribuições originais, empíricas e teóricas na área da saúde, que muitas vezes carecem de divulgação no país.

No trabalho publicado pelo BJRH, os pesquisadores da UFS tiveram como objetivo analisar o impacto do movimento Alcoólicos Anônimos (A.A.) no município de Lagarto na recuperação e na melhoria da qualidade de vida de indivíduos etilistas vinculados ao movimento.

Para isso, o estudo baseou-se na metodologia qualitativa com abordagem teórica sócio-histórica. Foram realizadas 11 visitas às reuniões dos A.A. com análise de diário de campo, 19 entrevistas abertas e atividades expressivas com pintura.

Ao final do trabalho, os pesquisadores pudera observar que esses sujeitos recuperaram os papéis sociais perdidos e conseguiram se reinserir nas dinâmicas familiares e sociais abandonadas pelo uso inconsequente da bebida alcoólica, comprovando que uma rede de apoio fortalecida é de grande relevância para o bem-estar desses indivíduos.

Confira a pesquisa completa