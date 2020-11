Fonte: Unsplash

Durante um mês, a cidade de Lagarto recebeu o projeto O Cine Drive-In, que transformou o Parque de Exposição em um cinema totalmente feito para se assistir do carro. Essa forma diferente de ver filmes era comum nos anos 70 e 80, e existe até hoje em algumas cidades, como Brasília. O sucesso do projeto em Sergipe serviu como exemplo para mostrar como algumas antigas tradições podem voltar com tudo ao se juntar com inovações tecnológicas.

Isso é explicado pela tecnologia usada no Drive-In, que estreou no dia 2 de setembro e teve programação fixa até o final deste mesmo mês. Diferente de como era na década de 70, a transmissão dos filmes durante o projeto não perdeu nenhuma qualidade e mostrou ser um sucesso com os fãs de filmes. Afinal, quem não gostaria de assistir Pulp Fiction: Tempo de Violência, que esteve na programação, em uma tela 10 vezes maior que uma TV.

Outra melhora técnica aconteceu no som, que chegava nos espectadores via FM para todos os rádios dos automóveis que estavam no local. Ao invés de usar o método tradicional de transmissão, os operadores do projeto O Cine Drive-In emitiram o sinal via internet. Ou seja, menos perda de qualidade e clientes mais satisfeitos. Com isso, o cinema alternativo foi considerado um sucesso entre os lagartenses.

Além disso, a indústria do entretenimento ganha alternativas para o futuro, afinal o sucesso dessas tradições abre espaço para novas ideias. Não foi apenas Lagarto que recebeu um Drive-In, já que outras cidades também foram alvos de programas parecidos. Em Aracaju, por exemplo, o Museu da Gente Sergipana deu espaço para os carros e se transformou em um cinema alternativo para a população da cidade.

Lives e jogos online

Não foi só o cinema que misturou o passado com novas tecnologias. O mundo da música também foi repensado, no mesmo campo de ideias que aconteceu com o Drive-In em Lagarto. Se antigamente era comum termos gravações de shows especiais com bandas e músicos em alta, como era o caso do Acústico MTV, atualmente isso acontece nas redes sociais. Músicos estão apostando cada vez mais na realização de lives para chegar ao máximo de fãs possíveis.

Apenas em 2020, mais de 85 milhões de pessoas acompanharam algum show ao vivo, seja em uma rede social, como o Instagram, ou então via alguma plataforma de compartilhamento de vídeo. Em março, por exemplo, o Festival Live Suas Mãos foi transmitido pela internet e recebeu alguns músicos conhecidos dos sergipanos, como o cantor Saulinho Ferreira e o grupo de cantoras Nanã Trio.

Fonte: Unsplash

Outra forma de entretenimento que se reinventou foi o dos jogos, também buscando aproveitar algumas coisas tradicionais mais atualizadas. Alguns exemplos podem explicar tudo isso de maneira mais simples. O videogame Atari foi lançado no Brasil em 1983, mas em 2018 ganhou uma nova versão com todos os jogos antigos remasterizados com tecnologias da atualidade. O mesmo aconteceu com os tradicionais jogos de mesa de cassinos, como a roleta e o blackjack, que ganharam versões digitais e temáticas nas plataformas de apostas online como a VegasSlotsOnline.com. Por último, também podemos citar jogos como o Sudoku e as palavras-cruzadas, que eram comuns nos jornais impressos, mas hoje dominam os smartphones com versões digitais.

Investimento em Sergipe

Todas essas mudanças e modernizações fazem surgir novas oportunidades, e o estado de Sergipe parece preparado para aproveitar. Recentemente, o Programa de Apoio à Inovação em Empresas Brasileiras anunciou o plano de investir cerca de R$ 2 milhões na modernização de alguns projetos sergipanos. Os selecionados vão receber até R$ 300 mil para continuar a desenvolver ideias relacionadas com novas tecnologias.

Além disso, o Governo Federal promete injetar algum capital destinado para essas modernizações. Em 2019, o anúncio foi da chegada de quase R$ 6 bilhões em todo o Brasil, mas apenas R$ 2 bilhões foram investidos. A expectativa é que esse número volte a crescer nos próximos anos, principalmente em 2021. As novas tecnologias estão mudando o mundo, mas é necessário investimento para aproveitá-las.

O projeto O Cine Drive-In em Lagarto é uma prova de como novas tecnologias podem ajudar o setor do entretenimento a se reinventar. Algumas formas de diversão antigas ainda funcionam nos dias atuais, mas precisam de um toque da modernidade. Obviamente, fazer isso não é uma tarefa fácil, mas um pouco de ousadia pode garantir um sucesso. O Drive-In no Parque de Exposição é uma prova disso. A população torce para que a iniciativa volte a agitar a cidade nos próximos meses, mesmo que seja por tempo limitado como foi em setembro.