A Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) realizou várias ações no Presídio Feminino (Prefem) e na Comunidade de Atendimento Socioeducativo Masculino (Casem), ambas sediadas no município de Nossa Senhora do Socorro. Os artistas da ‘Cia de Dança Loucurart’, o grupo ‘Boca de Cena’ e os músicos Ricardo Vieira e Pedrinho Mendonça, integraram a programação proporcionando muita alegria e cultura aos internos. A iniciativa concluiu no último sábado(07), oficialmente o calendário de três dias em alusão ao Dia Nacional da Cultura, comemorado no dia 05 de Novembro.

A presidente da Funcap, Conceição Vieira, se mostrou bastante satisfeita com os resultados e performance dos artistas. “É lindo ver o poder de transformação da arte e cultura, pois estas pessoas não estão em liberdade para buscar locais culturais. Trazer esse olhar diferente, essa oportunidade de esperança e animação é gratificante. Como agentes da Cultura temos a obrigação de pensar também neste público”, expressou.

Na oportunidade, as internas do Prefem expuseram o material que criaram junto ao artista Fábio Sampaio, dançaram e aplaudiram a apresentação da ‘Cia de Dança Loucurart’. “Foi um prazer imenso trazer o grupo aqui e se apresentar para as internas. Estamos com um belo trabalho e com cadeirantes muito bons. Buscamos trazer através dessa apresentação, um toque de leveza e emoção”, disse o diretor e bailarino, Osmário Campos. Durante a tarde, foi a vez dos internos do Casem conhecerem a programação alusiva à Semana da Cultura. De acordo com o diretor da unidade, Rodrigo de Oliveira, é indispensável a oportunidade em trazer novos olhares ao local. “Todos os adolescentes que estão aqui frequentam a escola normalmente e fazem cursos, mas sempre está faltando alguma coisa. A cultura e arte são essenciais no processo de ressocialização, inclusive alguns participavam de teatro, roda de capoeira, entre outros”, finalizou.